ボーイズグループNCTが、度を過ぎた行動に出るファンに警告し、法的対応を予告した。所属会社SMエンターテインメントは7日、公式ファンコミュニティーWeverse（ウィバース）で「最近アーティストの安全を脅かしたり、プライバシーを侵害する事例が増加したことにより、成熟したファン文化形成と権利保護のため、NCTファンのエチケットを案内します」と知らせた。

特に空港秩序に触れ「空港内のすべての保安区域（出入国審査、保安検査、手荷物受け取り区域、免税店、ラウンジ、機内など）で過度な身体接触、対話の試み、プレゼントおよび手紙の手渡し、無分別な撮影など、事故につながる恐れがあるので自制してほしい」と呼びかけた。

さらに「最近アーティストの個人情報を無断盗用して航空券座席を変更したり、キャンセルするなどスケジュールを妨害する行為が持続的に発生している。同行為は業務妨害罪に該当し、損害賠償請求の対象になりうる。すべての国内外出入国の際、不当な方法で取得した情報を通じて空港を訪れ、同じ航空便を利用する行為を慎んでほしい」と強調した。

最後に「公式スケジュールは保安と運営上の理由で事前に公開できない日程であり、現場訪問は自制することを願う。海外スケジュール時にアーティストが泊まる宿舎周辺での待機、私的な日程および空間を撮影する行為は自制してほしい。アーティストの私生活を保護するためにストーキング、個人情報流出など不法行為に法的措置を取ることができるという点をお知らせする」と警告した。

過去のNCTメンバーは、数回にわたり私生活被害を訴えたことがある。韓国メディアのイルガンスポーツは8日「HAECHAN（へチャン）は住居侵入されたことがあり、RENJUN（ロンジュン）は不安症状で6カ月間活動を中断した」と報じた。