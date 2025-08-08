¡Ú¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡Û 2026Ç¯ ¸ø³«Í½Äê

¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¤Î·à¾ì¥·¥êー¥º¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¡£Âè1Éô¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡×¤¬2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥ô¥¡¥ê¤È¥Æ¥Ñ¥¹¥Æ¤¬³êÍîÄâ¤Ç¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¡£

(C)¤Ä¤¯¤·¤¢¤­¤Ò¤È¡¦ÃÝ½ñË¼¡¿·à¾ì¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ