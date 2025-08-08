“左ハンドル”のスズキ「“軽”バン」公開！ 143万円でまさかの外車風「エブリイ」に大変身!? 奇想天外マシンの正体とは

2025年7月26日より、AICHI SKY EXPO （愛知県国際展示場）にて「オートメッセin 愛知」が開催され、会場にはさまざまなカスタムカーが並びました。

なかでも、香川県三豊市を拠点としたカスタムショップの真鍋モータースが、スズキ「エブリイ」をベースに、普段なかなか見られない珍しい改造を施した1台を展示していました。一体どのような特徴があるのでしょうか。

え？左ハンドル!?

【画像】超カッコいい！ これが“左ハンドル”のスズキ「“軽”バン」です！ 画像で見る（19枚）

今回、真鍋モータースのブースには「左ハンドルに乗りたかったので作ってみました」と大きく書かれたパネルが設置されており、そこには、エブリイを大胆にも左ハンドルに改造したカスタムカーが展示されていました。

真鍋モータースでは、安全安心を第一に考えた純正基準の左ハンドルを手掛けており、ダッシュボードの作成やブレーキ、エアコン関連装置、ヒーター関連装置の移設、ドアミラー基本角度など細かな部分まで考慮されています。

製作工程として、純正部品をできるだけ使用し、強度や性能を確保した試作車両で膨大な量の必要書類を作成後、運輸局へ提出。

改造箇所申請を実施、書類審査を経た後、陸運支局または軽自動車検査協会へ車両持ち込み確認検査などを行い、国内仕様車をベースに左ハンドル（操縦装置位置変更）の公認車検を取得しているといいます。

また車両について、「輸出においても世界一厳しい排気ガス基準に適合した日本車であれば環境にも優しく、海外の方にも安心してお乗りいただけます」と説明しています。

では、左ハンドル車の製作に至るまでに、どのようなきっかけがあったのでしょうか。担当者は以下のように話します。

「左ハンドル車は、今まで『ハイエース』をメインに作っていましたが、今回は軽自動車が面白いかなと需要を鑑みて出展しました。軽自動車での展示は今回が初になります。

私自身、もともとハイエースの左ハンドル車がほしいと思っていて。

タイやフィリピンにはあるのですが、逆輸入するには国際協定を結んでないと難しいんです。

それなら国産のクルマを左で作ろうかというのがきっかけですね。『持ってこれないから自分たちで改造しよう』と」

※ ※ ※

ユーザーの反響について、担当者は以下のように話します。

「こちらとしては100万人に1人、全国で100人くらいというラインを狙っていて、現在36台販売しています。

お客さまのなかには左ハンドルマニアの方もいらっしゃるので、ご自身の外車を左にしてほしいというオーダーもありますね。

『左が良い』『左じゃないと運転しにくい』という方など、意外と左ハンドル車にこだわりがある方もいらっしゃるんですよ」

当日の会場では、エブリイ 左ハンドル仕様車に興味津々な様子のユーザーが多く集まっており、車内を細かく見る様子や、ブースの「左ハンドルで作ってみました」のパネルを見て驚く様子など、関心を持つユーザーも多数見受けられ、会場を大いに盛り上げていました。

なお、実際に左ハンドル車の製作、改造を承っているとのことで、改造費総額143万円から（車両価格別）で提供しているそうです。