¿¹¼·ºÚ¡¡35ÅÙÄ¶¤Î±êÅ·²¼¥í¥±¤Ç¤â¡È¸µµ¤¤Ï¤Ä¤é¤Ä¡É±éµ»¡Ä±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¤¸¤á½Ð±éºî¡ÈÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¡É¤ÎÈôÌö¤ÎÇ¯
¡¡8·î5Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦²¬»³Å·²»¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÌë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡Ê2025Ç¯½©ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢½÷Í¥¡¦¿¹¼·ºÚ¤ÈµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö²¬»³¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ò¥í¥È¤Ï29ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¤ªµ¤³Ú¤Ê¼«Í³¿Í¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÊ¿²°¤ò¾ù¤ê¤¦¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¿¹¤µ¤ó±é¤¸¤ë¤Ê¤Ä¤ß¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡º£ºî¤ÏÌ¡²è¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼ÌÈÇ¡£¸¶ºî¤Ï2023Ç¯¤Ë¡Ø¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡Ù¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿¹¤µ¤ó¤Ï¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ø¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é¤¼¤Ò½Ð±é¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡NHK¤Î¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÌ¡²è¤Î°ì¥³¥Þ°ì¥³¥Þ¡¢¤½¤Î´Ö¤â¤Ô¤Ã¤¿¤êËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹¡£¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òËÜ»ï¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7·î²¼½Ü¡¢35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¡¢¿¹¤ÏÅÔÆâ¤Î´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤Ë¤¢¤ëÄà¤êËÙ¤Ç¡¢´È¤ò»ý¤ÁÄà¤ê¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Äà¤ì¤º¡¢¤Ü¤¦¤Ã¤È¿åÌÌ¤òÄ¯¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤ò²¿ÅÙ¤â»£¤êÄ¾¤¹¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌÔ½ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿É¹¤Î¤¦¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¡Ø¤Õ¡¼¡¼¡Ù¤È¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÆü»±¤òº¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Æü±¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Á¤ï¤Ç¶Ä¤¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£6·î²¼½Ü¤Ë¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«Æ°Êª¤Ë¸«¤¨¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¿å¿§¤Î¥Ú¥ó¥¤òÅÉ¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ÀÎÃ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¹ó½ë¤Ï¿¹¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¸å¤Î7·îËö¡¢º£ÅÙ¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹¤òÈ¯¸«¡£½©Åß¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤À¤í¤¦¤«¡¢º£ÅÙ¤ÏÄ¹Âµ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÃ¸¤¤¿§¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¾Ð´éÁ´³«¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¿¹¤µ¤ó¤ËÌò¼Ôº²¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¹¤°È¾Âµ¤ËÌá¤ê¡¢Æü»±¤ÈÀðÉ÷µ¡¤ÇÎÃ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÉ±¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î½ë¤µ¤Ç´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤«¡¢²¿ÅÙ¤âÃúÇ«¤Ë¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸ø±à¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¼çÉØ¡Ë
¡¡¿¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2016Ç¯¤Ë¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¤Î¥¦¥§¥ÖCM¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ÊÍè¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶½¹Ô¼ýÆþ85²¯Ä¶¤Î¡ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤â¡¢½Ð±é»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤â¤Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î¸ø³«Í½Äê¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÈôÌö¤Î1Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¾Ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿¹¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤¯¤ë¤·¤¤¾Ð´é¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¡£¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤éÆ±Ç¯Âå¤Î¼ã¼ê¤Þ¤Ç¡¢Ê¬¤±¤Ø¤À¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈà½÷¤ÏÊÙ¶¯Ç®¿´¡×¤À¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¡£
¡Ö¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤Î²áµî¤ÎºîÉÊ¤ä¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢»þ´Ö¤Îµö¤¹¤«¤®¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤«¤é¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¡£¸¶ºî¤¬Ì¡²è¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Á´ÊÔÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é»£±Æ¤ËÎ×¤à¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÍê¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ìò¼Ô¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ÏÌµ¸ÂÂç¤À¡£