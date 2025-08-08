姶良市では住宅1棟が全壊し女性2人が救急搬送されました。

消防によりますと、姶良市蒲生町で住宅の裏山が崩れて1棟が全壊しました。この家に住む女性2人が病院に搬送されましたが、搬送当時、2人とも意識はあったということです。

このほか、姶良市の狩川の水があふれ、道路が冠水。平松、脇元、下名、重富温泉付近では、床下浸水が複数件発生しているということです。

(記者)「イオンタウン姶良の横にあるこちらは一体には土砂が溜まり、車が流されています」

商業施設周辺も一時、冠水し、車が立ち往生する事態に。水が引いたあとも、一体は木や枝が混ざった茶色い泥に覆われ、動けなくなった軽乗用車が路肩にそのまま止まっています。

「信じられない(Q.車は乗れる?)絶対に無理。中まで水が入ったので動けない」

また、霧島市でも冠水や床下浸水が多数確認されているほか、薩摩川内市祁答院町では床上浸水が1棟と床下浸水が1棟、報告されています。

停電も相次いでいます。

九州電力送配電によりますと、午前9時半時点で霧島市や姶良市を中心におよそ810戸が停電していて、復旧のめどは立っていないということです。

県によりますと、姶良市にある「県民の森」の丹生附オートキャンプ場では道路が寸断したためおよそ40人が孤立しているということです。

