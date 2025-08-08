クラレ、今期経常を一転15％減益に下方修正

クラレ <3405> [東証Ｐ] が8月8日午前(11:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比51.7％減の212億円に大きく落ち込み、従来予想の360億円を下回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の850億円→690億円(前期は814億円)に18.8％下方修正し、一転して15.3％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.4％増の477億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比78.6％減の34.5億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の7.6％→3.7％に大幅悪化した。



