¡¡µ²²î¤¬¿¼¹ï¤È¤Ê¤ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¡¢1¥«·î¤Ç5ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ª¤è¤½1Ëü2000¿Í¤¬µÞÀ±ÉÍÜ¼ºÄ´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¿©ÎÁÇÛÉÛ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡WHO¡Ê¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Î¥Æ¥É¥í¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï7Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ²²î¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢»à¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï7·î¤À¤±¤Ç¡¢5ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ª¤è¤½1Ëü2000¿Í¤¬µÞÀ±ÉÍÜ¼ºÄ´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·î´Ö¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï²áµîºÇ°¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡WHO¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Çµ²¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ7·î29Æü¤Þ¤Ç¤Ë99¿Í¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á29¿Í¤Ï5ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥Æ¥É¥í¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë