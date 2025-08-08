Photo: にしやまあやか

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

令和の米騒動が始まって早くも1年。

気がつけば、主食のはずのお米がちょっとした贅沢品になっていました。 それに合わせて「せっかくならおいしく炊きたい」と、炊飯器を買い替える人も増えているのだとか。

そこでふと思ったのです。せっかく炊き方にこだわるなら、土鍋炊きという選択肢もあるのではないか…!? と。

そこで今回試してみたのは、machi-yaに登場中の土鍋釜「かとはん」です。こちらはなんと、電子レンジでも炊飯できるらしいんです…！

一人分にちょうどいいサイズ感と手軽さ

Photo: にしやまあやか

まず驚いたのが、そのコンパクトさ。

炊けるのは1合までと少量ながら、だからこそ一人暮らしや、お弁当用、夜食用などにもぴったりです。サイズが小さいぶん保管スペースも確保しやすくありがたいですよね。

Photo: にしやまあやか

土鍋といえば直火のイメージですが、こちらはなんと電子レンジでの炊飯もできます。

専用の中皿がついていて、電子レンジ調理の際は、同時におかずを加熱することができます。直火使用でも楽に炊飯できる設計ですが、電子レンジならまったく火加減いらず。これなら忙しい朝でも無理なく使えそうです。

電子レンジで炊飯してみよう

Photo: にしやまあやか

せっかくなので、電子レンジ炊飯を試してみたいと思います。30分浸水したお米を土鍋に入れ、中皿には、冷凍庫から出した鮭とじゃがいも、にんじん、小松菜を添えてみました。

土鍋の内側にメモリがついているので、水加減も目視で楽に調整できて楽ちんでした。

Photo: にしやまあやか

フタをしてそのまま電子レンジにイン。

600wで12分加熱し、そのあと電子レンジに入れたまま10分放置します。

Photo: にしやまあやか

炊きあがりました。

ツヤッツヤで粒立ったお米たちに、思わずわぁと声が出ました。

Photo: にしやまあやか

冷凍のシャケもふっくら、根菜も良い塩梅に火が通っています。

電子レンジ調理だけで、ヘルシーな和定食の完成です。

Photo: にしやまあやか

まるで料亭で食べるごはんを思い出すような、ふっくらもちもちのお米たち。お米のポテンシャルを引き出してくれている感じがします。炊飯って大切なんだと改めて実感です。

このおいしさと手軽さ、これまでの炊飯器とは違う満足感がありました。

料亭の味を、自宅でふだん使い

Photo: にしやまあやか

ちなみに、この土鍋を手がけるのは、プロ仕様の土鍋づくりで知られる有田焼の窯元、安楽窯。通りで、お店みたいなごはんが炊けるわけです。

昔バイトしていた料亭の土鍋と見た目が似ていましたが、家庭で使いやすいよう軽量化されており、「かとはん」のほうが使いやすかったです。

お米との付き合い方を問われている今だからこそ、炊き方を見直すのは良い選択かも。手軽さと本格派の味わいを両立した「かとはん」は有力候補になり得るのではないでしょうか。

ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだあるので、プロジェクトページもチェックしてみてください。

【有田焼】火加減かんたん！ほったらかしでできる料亭の絶品土鍋ごはん「かとはん」 17,600円 先着50名さま限定 超早割20%OFF machi-yaで見る

>>【有田焼】火加減かんたん！ほったらかしでできる料亭の絶品土鍋ごはん「かとはん」

Photo: にしやまあやか

Source: machi-ya