¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡¢²¤½£¼óÇ¾¤È²ñÃÌ¡ÄÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£»²²Ã¤ÎÉ¬Í×ÀÁÊ¤¨¤ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¶á¤¯ÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£·Æü¡¢ÆÈÊ©¤Ê¤É²¤½£¼óÇ¾¤é¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£¤âÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¸å¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï²¤½£¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê°ìÉô¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö²¤½£¤Ï´ØÏ¢¥×¥í¥»¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¤Î²ñÃÌ¸å¡¢¡ÖÄäÀï¤Î³ÎÎ©¤È¡¢·ø¸Ç¤Ç±ÊÂ³Åª¤Ê²ò·èºö¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤È£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤ä²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Î¼¹¹Ôµ¡´Ø¡¦²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Î¥¦¥ë¥º¥é¡¦¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤È¤âÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢ÊÆÏª´Ö¤Î¤ß¤ÇÄäÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÉÔÍø¤Ê·Á¤ÇÄäÀï¾ò·ï¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£