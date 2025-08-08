数字を知り尽くしたポーカープロにとっては、それすらただの確率にすぎなかったのかもしれない。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。確率“約0.2%”の現象が発生するも、東大出身のイケメンポーカープロ・新田渓は表情を変えずに淡々と戦い続け、美女プロを退けた。

【映像】確率“約0.2%”でも超冷静…東大イケメンの表情

注目の場面は、“ポーカー世界女王”こと岡本詩菜と、東大出身の新鋭・新田のマッチアップ。岡本の手はハートの「98」、対する新田はスペードの「97」。両者ともにスーテッド（同じ絵柄）のハンドを持ち、勝負の行方はまったく読めない状況だった。

フロップに現れたのは、ハート・クラブ・ダイヤの「A」。まさかの“トリプルA”が揃い、その出現確率は約0.2%（およそ1/425）という超レアボード。実況の田口尚平も思わず「なんだこれ！」と叫び、コメント欄にも驚きの声が相次いだ。

それでも新田は一切動じることなく、岡本のチェックに対して4500点をベット。岡本は思考の末に、フォールドを宣言した。ポットは新田の手に渡り、勝負あり。視聴者からは「冷静だ」「珍しいハンドだった」と賛辞が寄せられた。

奇跡的なボードが出現しても、表情一つ変えずに勝負を制した新田。まさにプロの矜持を感じさせる立ち回りだった。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

