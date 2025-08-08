ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡óÂæ¸åÈ¾
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.84¡¡8.38¡¡7.82¡¡7.47
1MO¡¡9.89¡¡7.94¡¡8.21¡¡7.20
3MO¡¡10.11¡¡7.93¡¡8.71¡¡7.53
6MO¡¡9.95¡¡7.71¡¡8.94¡¡7.61
9MO¡¡9.89¡¡7.66¡¡9.07¡¡7.79
1YR¡¡9.87¡¡7.62¡¡9.21¡¡7.88
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.36¡¡9.29¡¡8.64
1MO¡¡8.78¡¡8.62¡¡8.19
3MO¡¡9.43¡¡8.98¡¡8.31
6MO¡¡9.66¡¡9.16¡¡8.22
9MO¡¡9.86¡¡9.39¡¡8.25
1YR¡¡9.98¡¡9.53¡¡8.26
Åìµþ»þ´Ö10:07¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß£±½µ´ÖÊª£¹¡óÂæ¸åÈ¾¡¡Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿ä°Ü¡£
