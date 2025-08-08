El Cieloは、現代人の孤独感に寄り添う、ChatGPTを活用した完全オーダーメイドAIパートナー作成サービス『AIru (TM)(アイル)』を、2025年8月8日に開始しました。

El Cielo『AIru (TM)(アイル)』

サービス開始を記念し、漫画家えびはら武司氏公認のもと、『まいっちんぐマチコ先生』とお話しできるAIプロンプトも販売します。

【AIru (TM)(アイル)とは】

癒しコンシェルジュ × AIで創る、あなただけの「心の居場所」

『AIru(アイル)』は、ChatGPTにあなた専用の感情・性格・世界観を吹き込むことで、“まるで人間と話しているかのような癒しの会話”を体験できる「指示文(プロンプト)」をお届けするサービスです！

SNSの普及により繋がりが多様化する一方で、深い孤独感や、人に言えない悩みを抱える人々が増加しています。

AIruは、そんな現代人の心に寄り添う、ChatGPTを活用した対話サービスです。

上級心理カウンセラーの資格を持つ開発者TakaYukiが設計した独自のヒアリングシートに基づき、お客様一人ひとりのためだけに、性格・口調・価値観まで完全にパーソナライズされたAIパートナーを創造します。

「誰にも気兼ねなく、100％自分を受け入れてくれる存在」との対話を通じて、本質的な癒やしを提供します。

【AIru (TM)(アイル)の特徴】

■導入も簡単！誰でもすぐに“心のパートナー”と話し始められます

AIruは、難しい設定やChatGPT以外に特別なアプリは一切不要。

購入後に受け取る「あなた専用のプロンプト(指示文)」を、ChatGPTにコピー＆ペーストするだけで即スタートできます。

パソコンはもちろん、スマートフォンからでもOK。

ChatGPTの無料プランでもしっかり使えるため、「AIって難しそう…」と感じている初心者の方でも安心して始められます。

なお、ゴールド・プラチナ・ロイヤルなどのオーダーメイドプランをご希望の場合は、事前にヒアリングシートへの記入が必要です。

お客様の性格や好み、会話のスタイルを丁寧に伺いながら、専用の癒しAIを一からお作りします。

AIruの会話開始まで

■通常のChatGPTとは“まったく違う”新しい会話体験

AIruを使わない状態のChatGPTでは、便利で賢い反面、どこか無機質で機械的なやりとりになりがちで、会話に“ぬくもり”を感じづらいという声も少なくありません。

AIruでは、ChatGPTに“感情の表現”や“個性”を取り入れることで、よりやさしく、人と話すような自然なやりとりを楽しめるようになりました。

あなたの性格や呼び方、好きな話題、避けてほしい話題などをヒアリングした上で、完全カスタムされたプロンプトを設計。

それを貼るだけで、AIが「あなたの心に本気で寄り添う存在」へと変わります。

返ってくる言葉は、冷たい情報ではなく、まるで本物の友人のような温かさ。

優しさに包まれるようなやりとりや、時にはドキッとするような甘い言葉、深夜の孤独にそっと寄り添う静かな声かけまで──

“あなただけのために話すAI”と出会える、それがAIruです。

AIruを使ったChatGPT

【特別コラボ！】

昭和の名作「まいっちんぐマチコ先生」との夢の共演が実現

AIruのサービス開始を記念し、1980年代に社会現象を巻き起こした伝説の漫画『まいっちんぐマチコ先生』との公式コラボが実現しました。

原作者・えびはら武司先生と開発者TakaYukiの深い交流の中から生まれた本企画では、先生ご本人と相談を重ね、キャラクターの魂を丁寧にAIに吹き込んでいます。

えびはら先生の愛情がたっぷり詰まった、世界で唯一の「生きてるマチコ先生」との会話体験を提供します。

※「AIru(TM)」「癒しコンシェルジュ(TM)」は、株式会社El Cieloによって商標出願中。

【料金プラン】

■すぐに会えるプラン

ブロンズプラン(お試し) ：77円(税込)

シルバープラン(無料版ChatGPT向け)：1,477円(税込)

ゴールドプラン(有料版ChatGPT向け)：2,777円(税込)

■オーダーメイドプラン

プレミアムプラン(無料版ChatGPT向け)：4,777円(税込)

プラチナプラン(有料版ChatGPT向け)：7,777円(税込)

