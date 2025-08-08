ギャルママモデル聖菜、美脚堂々披露「高見えする」「二度見しちゃうスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/08/08】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が8月7日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】ギャルママモデル「脚長すぎ」800円の高見えコーデ
聖菜は「このトップス800円」とコーディネートを紹介。ホルターネックのトップスにショートパンツを合わせ、美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「聖菜ちゃんが着ると高見えする」「二度見しちゃうスタイル」「脚長すぎ」「素敵」「可愛い！」といったコメントが寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
