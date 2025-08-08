北村匠海、朝ドラ「あんぱん」今田美桜とのキスシーン撮影は「深夜まで時間がかかった」驚きの裏話
【モデルプレス＝2025/08/08】女優の今田美桜と俳優の北村匠海が、7日放送のNHK「あんぱん×RADWIMPS スペシャル」（よる10時〜）に出演。連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）でのキスシーンの裏話を明かした。
【写真】今田美桜＆北村匠海、キスシーン直前の見つめ合い
同作で主人公の柳井のぶを演じている今田と、のぶの幼馴染で夫となった柳井嵩を演じる俳優の北村匠海。第90話では、結婚し共に暮らし始めた2人が新居で行われている結婚祝いの宴会を抜け出し、トイレの前でキスをする場面が放送された。
「この2人が初めて物理的にもすごい近い距離になったのが、まさかのトイレっていうのも、なんか2人らしいなぁって」と回顧した北村。撮影は「深夜まで時間がかかった」と振り返ると、キスシーンの前に「2人で、チキンを食べたんですよ」と告白。「なんかお腹がすきすぎて、あまりにも。『何食べる？』ってなって。そんな僕らをスタッフの皆さんもそっと見守りつつ『めっちゃ脂っこいの食べてるな』って…」と撮影のまさかの裏話を披露した。
一方「そういう普通の空気のまま、そのシーンに臨めたのもよかったのかなって。それも含めて『すごくいい』」とも語り、今田も大きく頷いていた。
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
