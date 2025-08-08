【「ビッグコミックスペリオール」2025年17号】 8月8日 発売 価格：510円

小学館は、マンガ雑誌「ビッグコミックスペリオール」2025年17号を本日8月8日に発売した。価格は510円。

今号の表紙は「トリリオンゲーム」。巻頭カラーは「セイ少女黙示録 ですぺあ」が登場。そのほか、最終回が迫る「機動戦士ガンダム サンダーボルト」なども掲載される。

(C)Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved.

