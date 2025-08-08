表紙は大逆転が始まる「トリリオンゲーム」！「ビッグコミックスペリオール」17号が本日発売！
【「ビッグコミックスペリオール」2025年17号】 8月8日 発売 価格：510円
【拡大画像へ】
(C)Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved.
【拡大画像へ】
小学館は、マンガ雑誌「ビッグコミックスペリオール」2025年17号を本日8月8日に発売した。価格は510円。
今号の表紙は「トリリオンゲーム」。巻頭カラーは「セイ少女黙示録 ですぺあ」が登場。そのほか、最終回が迫る「機動戦士ガンダム サンダーボルト」なども掲載される。
＼表紙で登場!!／- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) August 7, 2025
💵『トリリオンゲーム』
原作 #稲垣理一郎 作画 #池上遼一
vsドラゴンバンク最終決戦!!
敵対買収の倍返し!? ハルの大逆転が始まる!!
✅『住みにごり』#たかたけし
✅『MUJINA INTO THE DEEP』#浅野いにお
📖本誌17号 📆本日発売！https://t.co/RlaPuYX0Nf#スペリオール pic.twitter.com/FzSxF3tSBQ
(C)Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved.