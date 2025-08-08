AMIAYA・AMI、出産3日前の神秘的マタニティフォト公開「美しくて尊い」「素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/08/08】ツインズユニット・AMIAYAのAMIが8月7日、自身のInstagramを更新。出産3日前に撮影したマタニティフォトを公開し、反響が寄せられている。
【写真】AMI、出産3日前の神秘的フォト
AMIは「ベイビーと神秘的な時間を過ごした10ヶ月間」と妊娠期間を振り返り、写真家・MARCO氏撮影の霞草をまとったマタニティフォトを公開。「身体の変化、心の変化。大変な思い出も全部尊い。出産の3日前に撮影したマタニティフォト」と撮影時期を明かし、「大好きな方々と人生で記念に残る大切な撮影が出来てとっても幸せな時間でした」と撮影への思いを綴っている。
この投稿に、ファンからは「神秘的だ」「美しくて尊い」「めっちゃ素敵」「可愛すぎる」「宝物になりましたね」といったコメントが寄せられている。
AMIは1988年11月8日生まれ。静岡県出身。姉・AYAと共にピンクヘアーがトレードマークのツインズユニット・AMIAYAとして、モデル、ブランドディレクター、DJなどで活躍。リアリティショー「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に吉原健司として出演し話題となったアーティストのKENNYと2022年7月に結婚したことを発表し、2025年7月11日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AMI、出産3日前の神秘的フォト
◆AMI、出産3日前の神秘的マタニティフォト披露
AMIは「ベイビーと神秘的な時間を過ごした10ヶ月間」と妊娠期間を振り返り、写真家・MARCO氏撮影の霞草をまとったマタニティフォトを公開。「身体の変化、心の変化。大変な思い出も全部尊い。出産の3日前に撮影したマタニティフォト」と撮影時期を明かし、「大好きな方々と人生で記念に残る大切な撮影が出来てとっても幸せな時間でした」と撮影への思いを綴っている。
AMIは1988年11月8日生まれ。静岡県出身。姉・AYAと共にピンクヘアーがトレードマークのツインズユニット・AMIAYAとして、モデル、ブランドディレクター、DJなどで活躍。リアリティショー「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に吉原健司として出演し話題となったアーティストのKENNYと2022年7月に結婚したことを発表し、2025年7月11日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】