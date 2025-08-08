伊藤桃々、ベアトップ×ショーパンで美ボディ全開「色っぽい」「神スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/08/08】モデルの伊藤桃々が7日、自身のInstagramを更新。コーディネートに反響が寄せられている。
【写真】伊藤桃々、美デコルテ＆美脚堂々披露
現在放送中のABEMA「シャッフルアイランド Season6」（毎週木曜よる10時〜）に出演している伊藤は「シャフル5話ありがとでした」と感謝。「アイランドピンクでのわたし」とリゾート感溢れるテラスで、ベアトップにショートパンツのコーディネートで美しいボディラインを披露した。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「神スタイル」「美しい」「素敵」「可愛い」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤桃々、スタイル抜群ショット披露
◆「シャッフルアイランド 」
