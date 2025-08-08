¡ÚËÉºÒ¤Î¥×¥í¡¦¹â²ÙÃÒÌé¤µ¤ó¤¬²òÀâ¡ÛÇòÇ®Åô¤ÏLED¤Ë¡¢5Ç¯»È¤Ã¤¿±äÄ¹¥³¡¼¥É¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡ÄÃÏ¿Ì²ÐºÒ¤ÎËÉ¤®Êý
7·î30Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¶á¤¯¤Ç¤ª¤¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇºÇÂç1.3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÆ±¤¸¡ÖµÕÃÇÁØ·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£¾ÍèÈ¯À¸¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
º£¸å¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¤¿È÷¤¨¤Ï¾ï¤ËÉ¬Í×¤À¡£¤½¤³¤Ç2022Ç¯¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¡ÖÃÏ¿Ì²ÐºÒ¤ÎËÉ¤®Êý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù2022Ç¯6·î10ÆüÇÛ¿®¡Ë
¢£
ÅìµþÅÔ¤¬¸øÉ½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î²È¤«¤é²Ð¤ò½Ð¤µ¤º¡¢Ì¿¤ò¼é¤ëÊýË¡¤òÀìÌç²È¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
5·î25Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤ò10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£ÅÔ¤¬ÁÛÄê¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÈï³²¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤ÎÌó6³ä¤¬¿ÌÅÙ6¶¯°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢»à¼Ô¿ô¤Ï6148¿Í¡¢·úÊªÈï³²¤Ï19Ëü4431Åï¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤Çµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢6148¿Í¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë»à¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë2482¿Í¤¬²ÐºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤À¡£
ÃÏ¿Ì²ÐºÒ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ëÈ÷¤¨¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡È÷¤¨¡¦ËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¹â²ÙÃÒÌé¤µ¤ó¤¬ºÇ¿·¤ÎÃÏ¿Ì²ÐºÒÂÐºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¸Å¤¤±äÄ¹¥³¡¼¥É¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤Ë½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ë¡ãÃÏ¿Ì²ÐºÒÂÐºö11¡ä
¡Ú1¡ÛÇòÇ®Åô¤ÏLEDÅÅµå¤Ë
¾ÈÌÀ¤¬ÍÉ¤ì¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤ÆÉÛÃÄ¤Î¾å¤ËÅÝ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹â²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇòÇ®Åô¤«¤é°ú²Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£
¡Ú2¡Û²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤òÅÀ¸¡¡¦ÀßÃÖ¤¹¤ë
²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤¬ºîÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢Ëü¤¬°ì½Ð²Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ½é´ü¾Ã²Ð¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ú3¡Û¸Å¤¤±äÄ¹¥³¡¼¥É¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤
Îô²½¤·¤¿¥³¡¼¥É¤Î¾å¤ËÊª¤¬Íî²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃÇÀþ¤¹¤ë¤È¡¢½Ð²Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£±äÄ¹¥³¡¼¥É¤Î¼÷Ì¿¤Ï3¡Á5Ç¯¡£
¡Ú4¡Û´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë
Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¶¯À©Åª¤ËÅÅ¸»¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¡£ºÒ³²»þ¤ËÄÌÅÅ¤·¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È´í¸±¤Ê¿åÁåÍÑ¥Ò¡¼¥¿¡¼¤äÃÈË¼´ï¶ñ¤Ë¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¡£
¡Ú5¡Û¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Û¤³¤ê¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤
²È¶ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬ÊÑ·Á¤¹¤ë¤È¥×¥é¥°ÉôÊ¬¤¬²áÇ®¤·¤Æ½Ð²Ð¤Î´í¸±À¤¬¡£¤Û¤³¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤êÇ³¤¨¤ä¤¹¤¯¡£
¡Ú6¡Û¸Å¤¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤
¸Å¤¤ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ë¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤ËÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡ÈÅ¾ÅÝ¥ª¥Õ¡É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¡£¤â¤Á¤í¤óÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ï¶á¤¯¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ú7¡Û¥³¥ó¥í¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ë¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤
ÍÉ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¡¦Íî²¼¤·¤¿²ÄÇ³Êª¤Ë°ú²Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú8¡Û¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¾Ã²Ð´ï¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯
Ëü¤¬°ì¡¢½Ð²Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡£²ÈÂ²Á´°÷¤Ç°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤ò¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÇò¿§¤Î¾Ã²Ð´ï¤âÇä¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú9¡Û²È¶ñ¤Ï¸ÇÄê¤¹¤ë
²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅ¸»¥³¡¼¥É¤¬Â»½ý¤·¤Æ²Ð²Ö¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú10¡Û¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÏËÉ±ê¡¦ÉÔÇ³À¤Î¤â¤Î¤Ë
²ÐºÒ³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ø¤Î°ú²Ð¡£ËÉ±ê¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤éËü¤¬°ì²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ³¤¨¹¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¡Ú11¡ÛÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ï¤½¤Î¤Ä¤É¾Ã¤¹
²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤È´í¸±¡£
¡È¥¦¥£¥ºÃÏ¿Ì¡É¤È¿´ÆÀ¤¨¤Æ¡¢²Ð»ö¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤ÂÐºö¤òÁáµÞ¤Ë»Ï¤á¤è¤¦¡£