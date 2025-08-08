雑誌『mini』のハローキティ付録がかわいすぎるって知ってた？レアな“水の妖精”キティちゃんは絶対ほしい！
雑誌を購入する目的といえば、表紙を飾る人や特集ページなどさまざま。中には、付録で選んでいる人も多いと思います。
今回ご紹介するのは、雑誌『mini（ミニ）』2025年9月号。
フェアリーデザイン ハローキティの、サマーな「クリアポーチ」豪華2点がセットになっているんです！キティちゃんファンは必見ですよ。
25周年記念号！雑誌『mini（ミニ）』2025年9月号
8月8日（金）に発売された、雑誌『mini（ミニ）』2025年9月号（税込1590円）。
9月号で『mini』が25周年を迎えることから、25人のおしゃれさんに「miniの三種の神器＝Tシャツ・デニム・スニーカー」を着こなしてもらうスペシャルSNAPと、miniが溺愛する25ブランドの特集が組まれています。
雑誌の目印は、表紙を飾るME：I メンバー。
特別付録には、記念すべき号にふさわしいフェアリーなハローキティグッズがついていますよ。
何を入れる？「マルチなスクエアクリアポーチ」
特別付録に描かれているのは、水の妖精になった“ハローキティ”。
レインボーの人魚のような姿をしたハローキティが、星の形をしたかわいいステッキを持ったデザインです。
「マルチなスクエアクリアポーチ」は、ポーチ上部にスナップボタンが2カ所ついている仕様。上部は開いており、口をしっかりとふさぐことができないので、注意してくださいね。
クリアで中身が見やすいから、あえて見せる収納を楽しむのもありですよ。
コスメやお菓子を入れられるほか、ペンなどの文房具を収納するのにもぴったり。サイズは、縦14.3cm×横19.6cmです。
「ペンケースを持ち運ぶほどではないけれど、メモ用にペンを持っていきたい…」そんなときにも役立ちそうですね。
形にきゅん！「ゆめかわ♡ハート形クリアポーチ」
もう1つの付録は、「ゆめかわ♡ハート形クリアポーチ」。
ハートの形をしたピンクカラーのポーチに、「マルチなスクエアクリアポーチ」と同じく、水の妖精“ハローキティ”がデザインされています。
ファスナー部分がハートのカーブに沿っているため、勢いよく開けようとする引っかかってしまうかも。出し入れするときは、ゆっくりとファスナーを動かしてくださいね。
こちらのサイズは、縦9.5cm×横11.5cm×マチ3.5cmです。
かわいいハート型ポーチをバッグに忍び込ませておけば、見るたびにきゅんとしちゃいそう。
好きなお菓子やイヤホンなどの小物を入れて、お出かけに持っていくのもおすすめです。
人魚デザインのハローキティは、夏っぽくて季節感もたっぷり。キティラバーさんはぜひゲットしてくださいね！
今回ご紹介するのは、雑誌『mini（ミニ）』2025年9月号。
フェアリーデザイン ハローキティの、サマーな「クリアポーチ」豪華2点がセットになっているんです！キティちゃんファンは必見ですよ。
25周年記念号！雑誌『mini（ミニ）』2025年9月号
8月8日（金）に発売された、雑誌『mini（ミニ）』2025年9月号（税込1590円）。
雑誌の目印は、表紙を飾るME：I メンバー。
特別付録には、記念すべき号にふさわしいフェアリーなハローキティグッズがついていますよ。
何を入れる？「マルチなスクエアクリアポーチ」
特別付録に描かれているのは、水の妖精になった“ハローキティ”。
レインボーの人魚のような姿をしたハローキティが、星の形をしたかわいいステッキを持ったデザインです。
「マルチなスクエアクリアポーチ」は、ポーチ上部にスナップボタンが2カ所ついている仕様。上部は開いており、口をしっかりとふさぐことができないので、注意してくださいね。
クリアで中身が見やすいから、あえて見せる収納を楽しむのもありですよ。
コスメやお菓子を入れられるほか、ペンなどの文房具を収納するのにもぴったり。サイズは、縦14.3cm×横19.6cmです。
「ペンケースを持ち運ぶほどではないけれど、メモ用にペンを持っていきたい…」そんなときにも役立ちそうですね。
形にきゅん！「ゆめかわ♡ハート形クリアポーチ」
もう1つの付録は、「ゆめかわ♡ハート形クリアポーチ」。
ハートの形をしたピンクカラーのポーチに、「マルチなスクエアクリアポーチ」と同じく、水の妖精“ハローキティ”がデザインされています。
ファスナー部分がハートのカーブに沿っているため、勢いよく開けようとする引っかかってしまうかも。出し入れするときは、ゆっくりとファスナーを動かしてくださいね。
こちらのサイズは、縦9.5cm×横11.5cm×マチ3.5cmです。
かわいいハート型ポーチをバッグに忍び込ませておけば、見るたびにきゅんとしちゃいそう。
好きなお菓子やイヤホンなどの小物を入れて、お出かけに持っていくのもおすすめです。
人魚デザインのハローキティは、夏っぽくて季節感もたっぷり。キティラバーさんはぜひゲットしてくださいね！