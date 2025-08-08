¥¦¥£¥¶ー¥ººÇ¸Å»²¡Ä¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥®¥ë¤¬ºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇºßÀÒ6¥·ー¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ
¡¡8·î8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤¬¡¢¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥®¥ë¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡32ºÐ¤Î¥®¥ë¤Ï¡¢201¥»¥ó¥Á104¥¥í¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¥È¥ë¥³¡¢¥í¥·¥¢¤Ç·×4¥·ー¥º¥ó¤ò¥×¥ìー¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢2020－21¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥¦¥£¥¶ー¥ºÆþ¤ê¤·¡¢5¥·ー¥º¥ó¤ò¥×¥ìー¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»230»î¹ç¤ÇÊ¿¶Ñ9.4Ê¬3.4ÆÀÅÀ1.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£
¡¡6·î30Æü¤Ë¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊÊÝÍ¸¢Êü´þ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥®¥ë¤Ï¥Áー¥àºÇ¸Å»²¤È¤Ê¤ëºßÀÒ6¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£