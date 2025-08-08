¡ÚËÉºÒ¤Î¥×¥í¡¦¹â²ÙÃÒÌé¤µ¤ó¤¬²òÀâ¡Û¡Ö¿å³²¤Î¤È¤¤ËÌ¿¤òÊ¬¤±¤ë¡Ø2¤Ä¤Î²ÙÊª¡Ùºî¤êÊý¡×
7·î30Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¶á¤¯¤Ç¤ª¤¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇºÇÂç1.3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÆ±¤¸¡ÖµÕÃÇÁØ·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£¾ÍèÈ¯À¸¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
º£¸å¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¤¿È÷¤¨¤Ï¾ï¤ËÉ¬Í×¤À¡£¤½¤³¤Ç2022Ç¯¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¡Ö¿å³²¤Î¤È¤¤ËÌ¿¤òÊ¬¤±¤ë¡Ø2¤Ä¤Î²ÙÊª¡Ù¤Îºî¤êÊý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù2022Ç¯6·î23ÆüÇÛ¿®¡Ë
Âç±«¤ä¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¹ë±«¤ä¹¿¿å¤Ê¤É¤Î¿å³²¤¬¶áÇ¯Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£
¡Ö²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢YouTube¡Ö¤½¤Ê¤¨¤ëTV¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢È÷¤¨¡¦ËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¹â²ÙÃÒÌé¤µ¤ó¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤ÎÍ½ÃÎ¤È°ã¤¤¡¢¿å³²¤ÎÈï³²Í½ÁÛ¤Ï¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØÁÛÄê³°¤Î±«ÎÌ¡Ù¤Ë¤è¤ëÈï³²¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Î½»½ê¤òÆþÎÏ¡£Âç±«¤äÂæÉ÷»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄ´¤Ù¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¹¿¿å¡×¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¡Ö¹âÄ¬¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¿Þ¾å¤Ç¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤¬¿§¤òÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¡É¥ê¥¹¥¯¥¨¥ê¥¢¡É¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿»¿å¥¨¥ê¥¢¤ä¿¼¤µ¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¿»¿å¤ÎµÚ¤Ð¤Ê¤¤¼«Âð¤Î2³¬¡¢3³¬¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¿å³²¤ÎºÝ¤ÎÈòÆñÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡£¿»¿å°è¤òÄÌ¤é¤º¤ËÈòÆñ¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¯¥ë¡¼¥È¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÈòÆñÍÑ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä²ûÃæÅÅÅô¡¢¼êÂÞ¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡¢ÃåÂØ¤¨¤È¥¿¥ª¥ë¡¢ ºÇ¾®¸Â¤Î¿å¤Ê¤É¡¢ºÇÄã¸Â¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡È¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢³Æ¼ïÀ¸³èÍÑÉÊ¡¢¿ôÆüÊ¬¤Î¿å¤ä¿©ÎÁ¡¢¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¤ä¿²ÂÞ¡¢¼ªÀò¤Ê¤É¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡£ÈïºÒ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¤±»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Î¾Êý»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤âÅÓÃæ¤Ç¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò¼Î¤Æ¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÈòÆñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÌÂ¤¤¤É¤³¤í¡£
¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¡ÈÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿å¿¼50cm¤È¤Ê¤ë¤È°ÜÆ°º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈòÆñ»Ø¼¨¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¤Þ¤¿¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤Æ°ÜÆ°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¿Í¤Ï¡¢Á°ÃÊ³¬¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¼«Âð¤Î¿»¿å¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½àÈ÷¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£