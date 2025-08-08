協立情報通信が３連騰、ソリューション・モバイル両事業が伸長し第１四半期営業利益５．６倍 協立情報通信が３連騰、ソリューション・モバイル両事業が伸長し第１四半期営業利益５．６倍

協立情報通信<3670.T>が３連騰し１３年６月以来１２年２カ月ぶりの高値となっている。７日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）単独決算が、売上高１０億９６００万円（前年同期比５．５％増）、営業利益１億１００万円（同５．６倍）、最終利益６９００万円（同６．６倍）と大幅増益となったことが好感されている。



ソリューション事業で、奉行クラウド導入による基幹業務の業務ＤＸ化支援や、ＰＢＸ（構内交換機）の更改をきっかけにした、モバイル端末を活用した内線の導入や拠点ネットワークの改善など、主に既存ユーザーを対象とした販売が貢献。また、モバイル事業で利益率向上をテーマに収益改善を図ったことも奏功した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高５０億円（前期比１１．７％増）、営業利益３億６０００万円（同２０．５％増）、純利益２億５６００万円（同４９．０％増）の従来見通しを据え置いている。



