¶ÐÌ³Àè¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç½÷À¤òÅð»£¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹â¶¶·¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·6·î¤«¤éÀè·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¶ÐÌ³Àè¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Î½÷À¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½÷ÀµÒ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¤Î¾å¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤òÆâÉô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÀè·îÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÆ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£