「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、フルヤ金属<7826.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



８日の東京市場で、フルヤ金属は大幅安。７日取引終了後に発表した２５年６月期通期の連結決算及び２６年６月期の連結業績予想がネガティブ視されているようだ。



前期の売上高は前の期に比べ２０．７％増の５７３億７９００万円（従来予想は５６０億円）、営業利益は同２．８％減の９５億３８００万円（従来予想は１２０億円）で着地。ファインケミカル・リサイクルセグメントが過去最高の売り上げとなったことが全体を牽引したが、製造費用の増加などで売上総利益は減益となった。



今期の売上高は前期比４．１％減の５５０億円、営業利益は同２１．４％減の７５億円となる見通し。有機ＥＬ用イリジウム化合物の在庫調整が続くとみている。



出所：MINKABU PRESS