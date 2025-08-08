五洋建が新値追い、国内土木・建築事業ともに堅調で第１四半期営業利益４３％増 五洋建が新値追い、国内土木・建築事業ともに堅調で第１四半期営業利益４３％増

五洋建設<1893.T>が４日続伸し連日の年初来高値更新となっている。８日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高１７４１億４１００万円（前年同期比１２．８％増）、営業利益１０２億７８００万円（同４２．５％増）、純利益６８億９９００万円（同３２．１％増）と大幅増益となったことが好感されている。



国内土木、国内建築事業ともに大型工事を含む手持ち工事が順調に進捗したほか、工事採算改善が寄与した。また、期中の受注ではＣＮ（カーボンニュートラル）関連の民間大型工事を受注したほか、物流倉庫など大型工事を受注。また、海外ではシンガポールでチャンギ空港第５ターミナル・ターミナル連絡トンネル工事とトゥアス北部埋め立て工事を受注した。



２６年３月期通期業績予想は、売上高７２７０億円（前期比０．１％減）、営業利益３９５億円（同８２．０％増）、純利益２５０億円（同２．０倍）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS