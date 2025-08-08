べあ〜君orハニちゃんのオリジナルステッカーをプレゼント！Apaman Property「SNS限定キャンペーン」

Apaman Propertyは、同社が運営するアパマンショップ直営店において、直営店のInstagram公式アカウントと連携したキャンペーンを、2025年8月18日(月)より開始。

Apaman Property「SNS限定キャンペーン」

キャンペーン期間：

2025年8月18日(月)〜(終了日未定、数量限定)

対象店舗：アパマンショップ直営店(36店舗)

Apaman Propertyは、同社が運営するアパマンショップ直営店において、直営店のInstagram公式アカウントと連携したキャンペーンを、2025年8月18日(月)より開始します。

SNSで投稿を見た方、店舗へ足を運んでいただくことで、非売品のオリジナルステッカーをプレゼントする企画です。

■参加方法

直営店36店のSNSをご覧いただきご来店された方へ非売品の「べあ〜君」または「ハニちゃん」のオリジナルステッカーをプレゼント。

※どちらのキャラクターがもらえるかは、店舗によって異なります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

同社は、今後もSNSと実店舗を連携させた多様なキャンペーンを展開し、お客様にワクワクするような体験を提供していきます。

