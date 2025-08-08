米ヤフースポーツは7日（日本時間8日）、公式X（旧ツイッター）で米大手ブックメーカー「BetMGM」が発表した今季MVPのオッズを公開。ナ・リーグはドジャース・大谷翔平投手（31）が1位となった。

今季、二刀流が復活した大谷はここまで投手として8試合で防御率2・37、打者としては113試合で打率・276、39本塁打（リーグ2位）、75打点を記録している。

大谷のMVPオッズは「−750」で日本式のオッズに直すと「1・13倍」とド本命。2位にはリーグ最多40本を放っているフィリーズ・シュワバーが入り「＋550」で日本式オッズで「6・5倍」。3位はカブスのPCAことピート・クローアームストロングで「＋1800」で日本式オッズ「19倍」だった。

4位にはパドレス・マチャド、5位にはメッツ・ソトがランクインしている。

一方、ア・リーグはヤンキース・ジャッジが「−300」の1位で日本式オッズで「1・33倍」とこちらも大本命。2位には両リーグ最多42本のマリナーズ・ローリーが入り「＋220」で日本式オッズ「3・2倍」。3位にはタイガース・スクバル、4位にはガーディアンズ・ラミレス、5位にはロイヤルズ・ウィットが入った。

3年連続4度目のMVP獲得なるか。どのチームもレギュラーシーズンは残り約50試合。シーズン終盤のMVPレースにも注目が集まる。