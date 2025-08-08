菅野美穂「毎日怒鳴ってる」、“朝5時起き”の生活も明かす
俳優の菅野美穂（47）が、7日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内企画「ゴチになります」にVIPチャレンジャーとして出演。子育ての日々について明かした。
【写真あり】美肌がまぶしい！大胆“肩出し”の46歳当時の菅野美穂
日常の様子を聞かれ「子育て中なので、やっぱり怒ることも多くて…」とつぶやき。共演者から「怒るんですか？」と驚かれると、「（子どもが）2人小学生になったんですけど、あ、今朝は怒鳴らなかったなーみたいな。そのぐらい毎日怒鳴ってるほうが普通です」と応えた。
同じく子育て中のナインティナイン・岡村隆史から「何が一番大変ですか？」と聞かれると、「やっぱり時間に追われるのもですかね」と回答。岡村が子どもが小学校になったときに「何時に起きらなあかんのか…」わからないと話すと、菅野は「幼稚園のときよりも、学校に入ったほうが時間が早くなって。だから毎日5時に起きてます」と明かし、共演者を驚かせていた。
