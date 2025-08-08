¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û10²ó°Ê¾å¹Ô¤Ã¤¿´ØÀ¾ºß½»¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¤¬·ã¿ä¤·¤¹¤ë¡Ö¥³¥¹¥ÑÈ´·²¥°¥ë¥á¡×4Áª¡ª
¤Ä¤¤¤Ë²ñ´ü¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¡£ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä³Æ¹ñ¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¥°¥ë¥á¡É¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌ£¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëËüÇî¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥ë¥á¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃÍÃÊ¤À¡£²¿¤«¤È½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÇÄÁ¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë10²ó°Ê¾åËüÇî¤òË¬¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÎÁÍý¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂ¶ÅÄÀã²Ö»á¤Ë¡¢Ì£¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬È´·²¤Ê¡Ö¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤ÎËüÇî¥°¥ë¥á¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¡Ö¥í¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¥Ê¥¤¡×¡Ê1814±ß¡Ë¡£
¥Ê¥ó¤è¤ê¤âÇö¤¤¡Ö¥í¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤¤¤¦À¸ÃÏ¤ò¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡Ö¥í¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¥Ê¥¤¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¡£¥«¥ì¡¼¤Ï¥Ô¥ê¿É¤Î¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤È¡¢Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤Î2¼ïÎà¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥ë¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËüÇî¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ë¤ÏºÇÅ¬¡×¤ÈÂ¶ÅÄ»á¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤»¤ë¼ç¿©¤ÇÌó1800±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²Á³ÊËüÇî¥°¥ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¤ª¼êº¢¤À¡£ºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ëºÂÀÊ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤½¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¡Ö¥ë¥ó¥Ô¥¢¥ó¡¦¥Ó¥Î¥ó¥É¡×¡Ê1200±ß¡Ë¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÃæ²Ú³¹È¯¾Í¤Î¤³¤Î¥°¥ë¥á¤Ï¡Ö¥ß¥ó¥Á¤·¤¿¥¨¥Ó¤ÈÆÚÆù¤Î¥¨¥Ã¥°¥í¡¼¥ë¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¶ÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖºÙÄ¹¤¤ÍÈ¤²½Õ´¬¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¥á¤È¤Î¤³¤È¡£
500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ëºÙÄ¹¤¤ÍÈ¤²½Õ´¬¤¤¬4ËÜÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤ê300±ß¤È¥³¥¹¥Ñ¤ÏÈ´·²¡£²°³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿©¤ÙÊâ¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£Ê£¿ô¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿©»ö¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëËüÇ½¤Ê¥°¥ë¥á¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥Æ¥£¡¼¥é¡×¡Ê1800±ß¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
2020Ç¯¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¥Þ¥ë¥¿¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©»ö¡Ö¥Õ¥Æ¥£¡¼¥é¡×¡£ËüÇî¤Ç¤Ï¡Ö¥Ä¥Ê¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¦¥±¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Õ¥Æ¥£¡¼¥é¡×¤È¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈÍñ¤Î¥Õ¥Æ¥£¡¼¥é¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1800±ß¤È°ì¸«¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢Â¶ÅÄ»á¤¤¤ï¤¯¡Ö¥º¥Ã¥·¥ê¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç³ú¤ß±þ¤¨¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿©¤Ç¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë·Á¼°¤Ç²óÅ¾¤âÂ®¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥Ñ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¤Þ¤¿ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ä¥Ê¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¦¥±¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Õ¥Æ¥£¡¼¥é¡×¤ÎÊý¤ÏÂ¶ÅÄ»áÛ©¤¯¡Ö¤ª¼ò¤Ë¤â¹ç¤¦Ì£¡×¤À¤½¤¦¡£¥Þ¥ë¥¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¤½¤Á¤é¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È¡×¡Ê454±ß¡Ë¡£
±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¾Æ¤Î©¤Æ¤Î²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È¡×¡£Â¶ÅÄ»á¤Ï¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤º¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤í¤Ã¤È½Å¤ß¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆþ¤ì¤Ðºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï²¹¤á¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ï¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤Ë¤«¤ÈÊªÆþ¤ê¤ÊËüÇî¤À¤¬¡¢¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê¥°¥ë¥á¤Ç¤ªÆÀ¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ú´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Â¶ÅÄÀã²Ö
¥é¥¤¥¿¡¼¡£Î¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¶õ¹Á¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡¢¥°¥ë¥á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼èºà¡¦¼¹É®¤Î¤Û¤«¡¢´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢µ»ö¤Î¼¹É®¡¢SNS±¿ÍÑ¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¶È¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡¦³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¼Ò¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¹Êó¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¤âÎòÇ¤¡£