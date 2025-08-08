大阪・難波の地下街「なんばウォーク」を運営する大阪地下街は、関西圏の学生を対象とした写真展「ART of AUTUMNなんばウォーク秋の写真展」を10月2日（木）から11月4日（火）まで開催。作品公募のエントリーを受け付けている。

次世代のアーティスト支援を目的に、学生が撮影した写真作品と秋の植物を使ったディスプレイを組み合わせて展示するという企画。作品テーマは「根を張る瞬間―伸びる前に、踏ん張るー」。環境に適応しようと努力する姿や、自分のペースで未来に向かう心の動きを、植物が芽吹く前に土中で根を張る時間になぞらえて表現した作品を募集している。

応募資格は学生のみ。氏名、学校名、学科名、電話番号を明記し、8月31日（日）までに専用メールアドレスに申し込む。

その後、9月10日（水）までに企画書を提出。書類選考を通過したら、作品制作に取り掛かるという流れ。なお、その際に作品制作料として1作品につき2万円が支給される。

写真展名

ART of AUTUMNなんばウォーク秋の写真展

応募期間

2025年8月7日（木）～8月31日（日）

応募テーマ

「根を張る瞬間―伸びる前に、踏ん張るー」

応募資格

エントリー期間

学生であること 本人撮影のオリジナル作品であること

2025年10月2日（木）～11月4日

展示場所

なんばウォーク内の各パーク