「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）

菊池雄星に大谷翔平、佐々木麟太郎らが背負った「１７番」。この日は萬谷堅心投手（２年）が、センバツ準Ｖの智弁和歌山撃破の原動力となった。

花巻東の出世番号を「期待の表れと思って」と話す萬谷。「１番から９番まで長打も単打もあるすごい打線」という智弁和歌山に対し、初回は２安打されて先制を許す。しかし以降はヒットを打たれても、四死球を与えても、自らのバント処理も含めた固い守備もあって、無失点ピッチング。

「（佐々木）監督から『何点でも取られてもいいから』と言われて」という助言も萬谷の背中を押し、ピンチにも慌てることなく「１５０球を越える（１５６球）のは初めてです」という粘りの投球で、完投勝利を果たした。

過去の１７番との比較では「僕は打たせて取るタイプ」と自らの現在地をしっかりと把握しつつも、将来的には「技術を高めて、メジャーにいけるくらいになりたい」と夢を描いた左腕。

まずは次戦、「気が抜けない。目の前の試合に集中したい」と、強豪撃破を勢いにつなげていく。