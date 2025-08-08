東京駅直結！「THE NORTH FACE」が都内最大級の新店舗をオープン。全カテゴリー展開＆限定アイテムも登場
2025年7月19日、東京・丸の内エリアの「新丸ビル」(東京都千代田区)に、アウトドアブランド「THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)」の新店舗がオープンした。「THE NORTH FACE 丸の内」と名付けられたこの新店舗は、約159坪を誇る広大な売場に、ブランドが展開する「パフォーマンス」、「ライフスタイル」、「ファッション」といった全カテゴリーの製品がそろう、丸の内エリア初の店舗となっている。都市に暮らしながらも自然とのつながりを感じられるようなライフスタイルを提案。この夏、多くの人が行き交う東京の中心で、THE NORTH FACEの新たな世界観を体感できる注目スポットの誕生だ。
【画像】都内最大級！「THE NORTH FACE 丸の内」店内の様子を見る
■洗練された新空間に、メンズ・ウィメンズ・キッズまで全カテゴリーが集結
新店舗のコンセプトは「Feel nature within yourself. 〜自分の中に自然を感じる」。 店内は、丸の内の持つ歴史や街の質感をデザインに落とし込み、都会にいながらも自然のリズムを感じさせるような、心地よい空間が広がっている。東京駅から地下通路でアクセスできるという抜群のロケーションも魅力。新しいライフスタイルのヒントが詰まった場所としても注目だ。
また「THE NORTH FACE 丸の内」最大の特徴は、なんといってもその圧倒的な品ぞろえ。丸の内エリアでは初めて、本格的なアウトドアシーンに対応する高機能な「パフォーマンス」ラインから、日常に寄り添う「ライフスタイル」、洗練された「ファッション」ラインまで、ブランドの全カテゴリーが一堂に会する。メンズはもちろん、ウィメンズやキッズのラインナップも充実。デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムが豊富にそろうため、家族でのショッピングやカップルでのデートにも最適。自分用はもちろん、大切な人へのギフト選びにもおすすめだ。
■オープン記念！職人技が光る「JAPAN SPECIAL MAKEUP PRODUCTS」を先行発売
オープンを記念して、ほかでは手に入らない特別な限定アイテム「JAPAN SPECIAL MAKEUP PRODUCTS」の先行発売は見逃せない。注目は、京都の伝統的な黒染め技術を用いたTシャツ「S/S ShikkokuHakezomeSquare Logo Tee」。100年間黒紋付だけを染めてきた老舗の技術で“漆黒”に染め上げたのち、職人が手作業で色を抜くことで、一点一点異なる表情を生み出した芸術的な一着だ。
さらに、江戸文字とアルファベットを融合させたグラフィックが人気のアーティスト・SNEAKERWOLF(スニーカーウルフ)さんがデザインした、キッズTシャツやトートバッグも登場する。オープン時にはブランドの歴史を伝えるアーカイブ展示も行われ、ファンならずとも楽しめるはず。
単に商品を販売するだけでなく、都市と自然をつなぎ、私たちの日常に新たな彩りを与えてくれるライフスタイル提案型のストア「THE NORTH FACE 丸の内」。東京駅直結というアクセスのよさに加え、都内最大級の広さと全カテゴリーがラインナップされる圧巻の品ぞろえは、これまでの店舗とは一線を画す。この夏、自分だけの特別な一着との出合いを楽しみに立ち寄ってみては？
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
