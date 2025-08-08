&TEAM最新シングル「Go in Blind (月狼)」自身初のミリオンを達成！「LUNÉの皆さんのおかげ」

■「ずっと目標だったミリオンアーティストになることができて本当に嬉しいです」（&TEAM）

&TEAMの3rdシングル「Go in Blind (月狼)」（4月23日発売）が、日本レコード協会が発表する7月度ゴールドディスク認定で総出荷枚数100万枚を突破し、自身初となるミリオン認定を獲得した。

なお、2025年発売のシングルでミリオン認定を達成したアーティストとしては、&TEAMとSnow Manが同時初認定となり、2020年代にミリオン認定を達成したアーティストとしては、Mrs. GREEN APPLEと同時に14組目の快挙となった。

本作はオリコン音楽ランキング（「週間CDシングル」および「週間合算シングル」）において2冠を獲得。リリースから3ヵ月が経ってもなお総出荷枚数を伸ばし続け、自身初の100万枚を突破し、ファンであるLUNE（「E」は、アキュートアクセント付きが正式表記）との絆の強さを証明し続けている。

今回のミリオン達成について、メンバーは「日本でデビューして3年目、ずっと目標だったミリオンアーティストになることができて本当に嬉しいです。LUNEの皆さんのおかげでここまで走ってこれました。これからもLUNEにとって自慢のアーティストでいられるよう一生懸命頑張ります」とコメントした。

&TEAMは、2024年には4作品をリリースし、年間300本以上の日本のテレビ番組に出演するなど、精力的な1年を経て、総SNSフォロワー数を1年で約2倍（2024年10月時点集計）に増加させるほど急激に認知度がアップ。また、「Go in Blind (月狼)」の発売月の2025年4月のSpotifyのリスナー数は前年比で約1.8倍となるなど、作品をリリースするたびに楽曲への注目も高まっている。

2024年12月リリースの2ndアルバムから引き続き自己最高記録を更新した3rdシングルの好調ぶりや、9都市15公演で約10万人を動員した自身初のアジアツアー開催といった活動が、直近におけるファン層の拡大に大きく貢献していると考えられ、2025年5月から開催中のアジアツアーのアンコール公演として、10月25日・26日に自身最大規模の会場であるさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）での公演も決定し、目覚ましい成長を見せている。

5月29日に開催されたアジアを代表するトップアーティストが出演するアワード『ASEA 2025』では、高いアルバム販売量を基盤に世界中の音楽チャートを席巻したアーティストに授与される「THE PLATINUM」賞を受賞し、グローバルにおける人気の高さも証明した。

2024年12月19日に開催された2ndアルバム『雪明かり (Yukiakari)』のリリースイベント内にて、メンバーのKが「ミリオンアーティストになってLUNEの自慢になる」と発言したとおり、LUNEとの約束を果たした。

