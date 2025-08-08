ＴＯＹＯ、今期経常を4％上方修正、配当も5円増額

ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ <5105> [東証Ｐ] が8月8日午前(11:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比26.8％減の437億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の750億円→780億円(前期は1021億円)に4.0％上方修正し、減益率が26.6％減→23.6％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.1％減の342億円に減る計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の125円→130円(前期は120円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比8.7％減の254億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の14.8％→17.4％に上昇した。



