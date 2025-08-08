フラッグシップモデルをベースに価格を抑えたサムスン製スマートフォン「Galaxy S25 FE」が、今後数か月以内に発表される見通しです。そして今回、そのすべてのカラーバリエーションが画像付きでリークされました。

↑Image:NieuweMobiel.NL。

オランダのモバイルデバイス専門メディアNieuweMobiel.NLが公開した画像によると、Galaxy S25 FEはブラック、ダークブルー、ライトブルー、ホワイトの全4色で展開されるようです。前モデルのGalaxy S24 FEはブルー、グラファイト、グレー、ミント、イエローの5色展開だったため、今回は1色少ない構成となっています。

中でもダークブルーは、Galaxy Z Flip7やGalaxy Z Fold7に採用されている「ブルーシャドウ」を思わせる色合いで、とても魅力的な仕上がりに見えます。

これまでのリーク情報を総合すると、Galaxy S25 FEの主な仕様は以下のとおりです。

ディスプレイ：6.7インチ Dynamic AMOLED 2X（120Hz可変リフレッシュレート、HDR10+対応） プロセッサ：Exynos 2400（前モデルExynos 2400eより性能向上） メモリ：8GB ストレージ：128GBまたは256GB OS：Android 16ベースのOne UI 8.0 ソフトウェアアップデート保証：7年間のメジャーアップデート フロントカメラ：12MP（S24 FEからアップグレード） リアカメラ構成：50MP（広角）＋12MP（超広角）＋8MP（望遠） バッテリー：4900mAh（前モデルより増量） 充電：45W急速充電対応（前モデルより高速） 防水・防塵：IP68

全体として、基本デザインは前モデルを踏襲しつつ、内部仕様の着実なアップグレードが施された、堅実な刷新となる見込みです。

Source: NieuweMobiel.NL

via: Sammobile

