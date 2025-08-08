´õÎÉÍü¤µ¤ó¡¢ÉÔ²º¤ÊÅê¹Æ¤òÈ¿¾Ê¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ½÷Í¥¤Ç¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î´õÎÉÍü¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔ²º¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤À¡¢ÅÇ¤½Ð¤¹¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤¬»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö³§¤ó¤Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ÎÆ¬¤Ï¡¢²¿¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤Ã¤È¡¢Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡×¤È¿ä¤·ÎÌ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤ÇÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¡º£¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¡¤À¤«¤é²¿¤È¤«º£Æü¤òÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤À¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤ò¤¤¤í¤¤¤í¡Ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖºÇ°¤Ê¤³¤È¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¼«»¦¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£