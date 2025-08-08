【ZARAのベージュ】がセンス別格！ 40・50代の夏に♡「上品アイテム」

ついカジュアル感が強めになりがちな夏コーデに苦手意識がある40・50代へ。実は【ZARA（ザラ）】のベージュアイテムが、そんな悩める大人世代の夏コーデの救世主になってくれる予感。今回は、キレイめ派のワードローブに迎えたいZARAで見つけた上品アイテムを紹介します。淡いベージュが品を漂わせるカーディガンやワンピースは、夏コーデをグッとレディなムードに格上げしてくれるかも！

繊細なカギ編みが夏のワンツーコーデの主役に

【ZARA】「オープンニットカーディガン」\5,290（税込）

淡いベージュの色味と繊細なカギ編みが、夏のワンツーコーデの上品な主役になってくれそうなニットカーディガン。ボディラインにすっきりと沿うコンパクトなシルエットと着丈も、コーデにきちんと感を醸し出してくれそうです。細かな編み柄のおかげで透けすぎず、肌感を抑えたいミドル世代の装いにも馴染むはず。

レディなワンピースでエレガントな夏の装いを演出

【ZARA】「リネンバックル付きミディワンピース」\8,590（税込）

見た目にも涼しげなリネン混素材とライトベージュの淡い色合いが、大人女性のエレガントな夏コーデにふさわしいワンピース。シャープなナローシルエットが縦ラインを強調しつつ、女性らしいボディラインを演出します。上半身もすっきりとしたデザインなのでシャツやカーディガンを上から羽織っても着膨れ感が出にくく、気になる腕まわりの肌見せもカバーしやすそうです。

一点投入で優雅な着こなしに導くフレアスカート

【ZARA】「ベルト付きラスティックレイヤードスカート」\8,590（税込）

気楽なTシャツとワンツーであわせても、どこか優雅なムードを漂わせてくれそうなハイウエストスカート。たっぷりとした布地が美しく広がるフレアラインが、ラフになりがちな夏コーデのクラス感を高めてくれそうです。ライトベージュの明るい色味で軽やかさも演出しつつ、締め色を使った幅広のベルトがコーデにメリハリも強調します。

足元からエレガントなムードを香らせる一足

【ZARA】「パテント風レザー スリングバックハイヒール」\6,590（税込）

ベージュのレザー調素材を艶やかに仕上げたハイヒールパンプス。かかとの開いたスリングバックデザインでシーズンムードを意識しつつ、サンダルよりもラフな印象が控えめになるのが魅力です。肌馴染みのよいベージュがポインテッドトゥの鋭さを和らげ、足元からコーデをエレガントに格上げしてくれそう。ついラフに転びがちなジーンズコーデを品よくまとめるのにも重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ