はっぴいえんど「あしたてんきになあれ」、ニューバランス2025年グローバルキャンペーンに起用
ファッションブランド・ニューバランスが実施する2025年のランニンググローバルキャンペーン『Run your way.』のムービーに、はっぴいえんどの楽曲「あしたてんきになあれ」が起用され、日本国内のみならず海外での広告展開が行われることが決定した。
『Run your way.』は、ニューバランスが毎年展開しているグローバルキャンペーンで、2025年は日本を舞台に実施。中距離走の日本記録保持者で同社契約の田中希実選手、順天堂大学駅伝部、ランニングコミュニティなど、日本のアスリートやランナーたちが登場する映像が制作されている。
「あしたてんきになあれ」は、1971年に発表されたアルバム『風街ろまん』に収録された楽曲で、作詞は松本隆、作曲は細野晴臣。ボーカルは大瀧詠一（はっぴいえんど在籍時の名義）と細野が担当した。1999年にはCMタイアップをきっかけに、28年越しでシングルとしてもリリースされている。
はっぴいえんどは、69年に細野、大瀧、松本、鈴木茂の4人によって結成されたロックバンドで、日本語ロックの礎を築いた存在として知られる。代表曲「風をあつめて」は、2003年公開の映画『ロスト・イン・トランスレーション』の挿入歌として使われたほか、国内外で広く親しまれている。
今回のキャンペーンを機に、はっぴいえんどの音楽が改めて注目を集めそうだ。
