ジョリーパスタ、ごろっとマンゴーが主役のパフェ&グラニータ登場
パスタ専門店「ジョリーパスタ」は8月7日より、ごろっとマンゴーが主役のドルチェ2品を販売している。
ジョリーパスタ「ごろっとマンゴーのパフェ」
夏を彩る「マンゴーフェア」を開催中のジョリーパスタ。今回の新作は、シロップ漬けにしたマンゴーや冷たいマンゴージェラートを堪能することができる、トロピカルな「ごろっとマンゴーのパフェ」。濃厚な甘さが特長のアルフォンソマンゴージェラートや優しい甘さのバニラジェラート、爽やかな酸味のミックスベリー、クリーミーなパンナコッタを合わせ、甘みと酸味のバランスが良い一品に仕上げられている。価格は869円。
ジョリーパスタ「ごろっとマンゴーのグラニータ」
また、甘酸っぱいヨーグルトグラニータに、シロップ漬けにしたごろっとサイズの濃厚なマンゴーとふんわりホイップを重ねた夏にぴったりなドルチェ「ごろっとマンゴーのグラニータ」も登場。マンゴーの濃厚な甘みが、さっぱりとしたヨーグルトグラニータにマッチ。価格は539円。
なお、好評につき「〜オリーブオイル香る〜ジョリーパスタのごろっとマンゴーのハニートースト」(649円)も引き続き販売されるという。
