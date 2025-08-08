プーさんのお顔のネームがポイント！ベルメゾン ディズニー「スリッポンシューズ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、ゆったりめのワイド設計がうれしい「くまのプーさん」デザイン「スリッポンシューズ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」スリッポンシューズ
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：4,990円（税込）
サイズ：22.5、23、23.5、24、24.5
ワイズ：3E
かかと高さ：約3cm、片足の重さ約180g（23cmの場合）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「くまのプーさん」デザインのスリッポンシューズ。
ゆったりめのワイド設計で、足の負担を軽減してくれます！
また、シンプルなデザインなのでどのようなコーディネートにも合わせやすく、オールシーズンで履くことができます。
カラーは、落ち着いた色合いの「ブラック」と、
カジュアルな「グレー」、
デニム調でオシャレな「ネイビー」の3色展開。
そして、「くまのプーさん」の横顔がキュートなネームがそれぞれに付いています☆
ネームはブラウンで統一されているのもポイントです。
返りがよく履き心地も快適なので、デイリー使いはもちろん、レジャーやショッピング、様々なシーンで活躍してくれそう。
履き口ゴムで脱ぎ履きがしやすいのも魅力的！
さらに、すべりにくい裏底仕様で軽快に歩くことができます。
軽くてラクチンなのでお出かけ時の頼れる相棒に！
ゆったりめのワイド設計がうれしい、ディズニーデザイン「スリッポンシューズ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
