ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ゆったりめのワイド設計がうれしい「くまのプーさん」デザイン「スリッポンシューズ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」スリッポンシューズ

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：4,990円（税込）

サイズ：22.5、23、23.5、24、24.5

ワイズ：3E

かかと高さ：約3cm、片足の重さ約180g（23cmの場合）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのスリッポンシューズ。

ゆったりめのワイド設計で、足の負担を軽減してくれます！

また、シンプルなデザインなのでどのようなコーディネートにも合わせやすく、オールシーズンで履くことができます。

カラーは、落ち着いた色合いの「ブラック」と、

カジュアルな「グレー」、

デニム調でオシャレな「ネイビー」の3色展開。

そして、「くまのプーさん」の横顔がキュートなネームがそれぞれに付いています☆

ネームはブラウンで統一されているのもポイントです。

返りがよく履き心地も快適なので、デイリー使いはもちろん、レジャーやショッピング、様々なシーンで活躍してくれそう。

履き口ゴムで脱ぎ履きがしやすいのも魅力的！

さらに、すべりにくい裏底仕様で軽快に歩くことができます。

軽くてラクチンなのでお出かけ時の頼れる相棒に！

ゆったりめのワイド設計がうれしい、ディズニーデザイン「スリッポンシューズ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

