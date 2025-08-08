『パラサイト』俳優ソン・ガンホ、G-DRAGON所属事務所に移籍か

映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』『パラサイト 半地下の家族』などで知られる俳優ソン・ガンホに、BIGBANG・G-DRAGONの所属する事務所への移籍説が浮上した。

【秘蔵写真】ソン・ガンホ、30年前の新人時代

G-DRAGONの所属事務所ギャラクシー・コーポレーションの関係者は8月8日、本紙『スポーツソウル』の取材にソン・ガンホとの専属契約説に関して「まだ申し上げる段階ではない」と慎重に伝えた。

これに先立ち、韓国メディア『イルガン・スポーツ』は同日、ソン・ガンホが所属事務所SUBLIMEとの専属契約を先月限りで満了し、ギャラクシー・コーポレーションに移籍すると報じた。

ギャラクシー・コーポレーションに所属する芸能人はG-DRAGONが唯一。仮に専属契約が成立した場合、ソン・ガンホは同事務所に所属する2人目の芸能人となり、初の俳優となる。

ソン・ガンホ

昨年は映画『1勝』やドラマ初出演・初主演となる『サムシクおじさん』に出演したソン・ガンホ。今後はNetflixで公開予定のドラマ『BEEF／ビーフ』シーズン2への出演を予定している。

◇ソン・ガンホ プロフィール

1967年1月17日生まれ。韓国・慶尚南道出身。身長180cm。1991年より舞台俳優として活動し、1996年に『豚が井戸に落ちた日』で映画デビュー。2000年の映画『反則王』で初主演を飾り、以降も『JSA』『殺人の追憶』『グエムル−漢江の怪物−』『凍える牙』『観相師−かんそうし−』『弁護人』など多くの名作で主演を務める。近年の代表作に『タクシー運転手 約束は海を越えて』『パラサイト 半地下の家族』『ベイビー・ブローカー』など。2024年のDisney＋オリジナルシリーズ『サムシクおじさん』でドラマ初出演・初主演。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。