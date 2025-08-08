ÃæÅçÈþ²Å¡¦42ºÐ¤Î¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÅ£ÉÕ¤±¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈýÌÓ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥óåºÎï¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæÅçÈþ²Å¡Ê42¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ä¥¢¡¼Àè¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ÎÃæÅç¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤¶õ¤Ë·î¡¡¥¥ì¥¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¡Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡¡ÀçÂæ¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¤µí¥¿¥ó¡¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¡¤ªº×¤êÇÁ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¿©»öÉ÷·Ê¤äÀçÂæ¼·Í¼º×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸å¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¡¿²¤ë¤À¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÌÀÆü²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¡Á¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈýÌÓ¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¡©ÈýÌÓ¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ã¥Ô¥óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸½¾Ý¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡©¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÈþ²Å¤µ¤ó¡¢ÀçÂæ¤ËÁ°Çñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¼¡ª»Å»öµ¢¤ê¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉÄÌ¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤ß¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¿ÍÁ¢¤Þ¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£