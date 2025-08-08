庄内では、８日夕方にかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒してください。また、山形県では、９日にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

東北地方は気圧の谷となっています。また、東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下９度以下の強い寒気が流れ込み、山形県では大気の状態が非常に不安定になっています。

このため、山形県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。なお、大気の非常に不安定な状態は、９日にかけて続く見込みです。



［雨の予想］



８日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ４０ミリ

置賜 ４０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ８０ミリ

置賜 ８０ミリ

庄内 ８０ミリ

最上 ８０ミリ



［防災事項］

これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

庄内では、８日夕方にかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒してください。

また、山形県では、９日にかけて、低い土地の浸水、河川の増水、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。