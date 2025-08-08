鹿児島県に大雨特別警報を発表中です。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況ですので、土砂災害に最大級の警戒をし、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

低気圧が千島近海を北東へ進み、前線が本州の南岸や九州北部地方を通って華北にのびています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっている所があります。九州南部では、雷を伴い猛烈な雨が降り、８日明け方までの２４時間降水量が５００ミリを超え、８月の平年の１か月の降水量の２倍近い降水量を観測するなど、記録的な大雨となって、土砂災害の危険度が非常に高くなっている所があります。

また、北日本から東日本の上空約５５００メートルには氷点下９度以下の寒気が流れ込んでいます。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気、日中の気温上昇の影響で、西日本から北日本では１０日にかけて、大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。これまでの大雨の影響で、地盤が緩んでいる所や増水している河川があり、土砂災害や洪水災害の危険度が高まりやすい状況となっている所もあります。



［雨の予想］



九州南部と九州北部地方では、１０日にかけて、雷を伴い非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北海道地方 ８０ミリ

東北地方 ８０ミリ

関東甲信地方 ８０ミリ

北陸地方 ８０ミリ

九州北部地方 １２０ミリ

九州南部 ２００ミリ

その後、９日６時から１０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州北部地方 １５０ミリ

九州南部 １５０ミリ

その後、１０日６時から１１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州北部地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

九州南部 宮崎県、鹿児島県（奄美地方を除く）

８日昼前にかけて



［防災事項］

鹿児島県には大雨特別警報を発表中です。これまでに経験したことのないような大雨となっています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。８日昼過ぎまで土砂災害に最大級の警戒をし、９日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、北日本と東日本では８日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。西日本から北日本では、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。