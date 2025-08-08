【台風情報】台風11号(ポードル)が発生 今後沖縄に影響の可能性...このあとの勢力と進路を詳しく 今後の天気を画像で 気象庁
■台風11号(ポードル)
2025年8月8日9時45分発表 気象庁
8日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯19度50分 (19.8度)
東経145度40分 (145.7度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
9日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯21度35分 (21.6度)
東経142度35分 (142.6度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
10日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯22度20分 (22.3度)
東経138度55分 (138.9度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
11日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯22度25分 (22.4度)
東経133度20分 (133.3度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
12日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯22度50分 (22.8度)
東経128度00分 (128.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
13日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 先島諸島近海
予報円の中心 北緯23度50分 (23.8度)
東経124度05分 (124.1度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
■今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
