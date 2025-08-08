TUY

写真拡大

■台風11号(ポードル)

【画像】今後の天気

2025年8月8日9時45分発表　気象庁

8日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯19度50分 (19.8度)
東経145度40分 (145.7度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    全域 220 km (120 NM)

9日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯21度35分 (21.6度)
東経142度35分 (142.6度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

10日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯22度20分 (22.3度)
東経138度55分 (138.9度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

11日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯22度25分 (22.4度)
東経133度20分 (133.3度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)

12日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯22度50分 (22.8度)
東経128度00分 (128.0度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)

13日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    先島諸島近海
予報円の中心    北緯23度50分 (23.8度)
東経124度05分 (124.1度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2097819?display=1