堀田茜、ショーパンから美脚披露 フェスコーデに反響「圧巻スタイル」「かっこいい」
【モデルプレス＝2025/08/08】モデルの堀田茜が7日、自身のInstagramを更新。「フジロックフェスティバル '25」での様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀田茜、圧巻美脚際立つオシャレフェスコーデ
堀田は「フジロックで見て感銘を受けたカトパコばかり聴いている2025夏」とフェスに参加したことを報告。ハットを被り、黒のTシャツとショートパンツのカジュアルなコーディネートで、美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻スタイル」「かっこいい」「フェスコーデ参考にしたい」「素敵」「行ったの羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堀田茜、圧巻美脚際立つオシャレフェスコーデ
◆堀田茜、フェスコーデ披露
堀田は「フジロックで見て感銘を受けたカトパコばかり聴いている2025夏」とフェスに参加したことを報告。ハットを被り、黒のTシャツとショートパンツのカジュアルなコーディネートで、美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻スタイル」「かっこいい」「フェスコーデ参考にしたい」「素敵」「行ったの羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】