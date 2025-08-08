双子妊娠中の中川翔子、子どもの性別公表「未知数だけど楽しみ」
【モデルプレス＝2025/08/08】タレントの中川翔子が7日、自身のInstagramを更新。妊娠中の双子の性別を公表した。
【写真】中川翔子、スイカと同じ大きさのふっくらお腹
中川は「今日も暑かったですか？わたしは今日もひきこもり昼寝大トトロみたいに過ごしてました」と近況を明かし、「インスタではたくさんのお母さま先輩たちからいろいろ教わって、とても勉強になる日々ですありがとうございます！人間ってすごいなぁ」とファンへ感謝。そして「ところで 双子、男の子みたいなのですふたりとも！とても、不思議！」と子どもの性別を公表した。
続けて「わたしは一人っ子だったし、母方みんな女性ばかりで女の子かと思い込んでたからまさかの！」としつつ、「でも胎動からすでに、きてくれてありがとうの気持ちで感謝しています。わたしが助けてもらってる」と心境を吐露。「うちは父も早く亡くなってたから家に男子がいる状況がほぼなく！男の子ってどんな感じなんでしょうか？」と男児への思いをつづった。
さらに「頼もしくなってくれる未来を妄想したり。意味があって、2人で来てくれるのかもな？とか。いや、まずは絶対的に守っていかなければ！未知数だけど楽しみ。先祖代々みんなの血をひいてるってミラクルすぎるなぁ、、」とし、「男の子は想像してなかった！なのでいまだに名前も全然きまらず、しかも双子！双子っぽくリンクしたほうがいいのか、しかし別々の人生になるしあわせなくていいのか、画数気にしたほうがいいのか、ぐるぐる。。人生最初のプレゼントだから納得いくものがみつかりますように！わたしは改名までして苦労したのでね」と名前はまだ決まっていないことを告白。最後には「買わなきゃいけないものたくさん、揃えなきゃいけないしわからないことだらけ引き続き、アドバイスコメントありがたいです！」と呼びかけ、「暑い夏、毎日頑張りましょう！」と結んだ。
中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
