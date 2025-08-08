タレントの渡辺正行が８日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、赤沢亮正大臣が米国の相互関税について、取り決めは変わらないと改めて会見したことに、専門家に何度も念押し確認した。

この日は放送中に赤沢大臣の会見を放送。相互完全について日米で認識のズレがあるとされていたが、赤沢大臣は取り決めた１５％で変わらないとし「大統領令の修正措置をとるよう、強く申し入れていく」などと話していた。

解説の峯村健司氏は「一言で言うと、上乗せされません、大丈夫ですと。日本側の説明通りになった」とコメント。渡辺は「前もそう言ってこじれて…。今回の発言はそういう協議をしてちゃんと大丈夫ってこと？」と再度確認。峯村氏は「今回、ラトニック（商務長官）さんと会って、あとさっき現地を取材したら、ベッセントさんとも赤沢さんは会ったと。２人のキーパーソンと会った上で確認したと」と説明した。

それでももう一つ信じ切れない渡辺は「で、赤沢さん発表したけど、またアメリカが違う発表するとかないんですか？」としつこく確認。峯村氏は「トランプ政権、何が起こるかわからないというのはあるが、基本的には大丈夫」と安心させていた。