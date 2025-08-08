ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」公式ＨＰは８日、次週あらすじを公開。８日の放送で不穏だった鉄子（戸田恵子）とのぶ（今田美桜）との間に何かがありそうで…。

８日の放送では、のぶが鉄子へ、戦争で子供を亡くした母たちと話し合う機会を設けて欲しいと訴えるも、鉄子は国同士の戦争はもちろんしてはいけないが「でもこの私に、理想を追いかける余裕がどこにある」と吐き捨て「弱者が救われる世の中にしたいが、新しい政策を通さないと世の中は変わらん」とキッパリ。

のぶは「戦争のない世の中を作るのはきれいごとなんでしょうか」と反論すると、鉄子は「甘い！」と一喝。「私のやり方に文句があるなら辞めてもいい」とまで言い、緊迫した雰囲気が事務所を包んでいた。

予告の映像ではのぶは鉄子の事務所にいる姿が確認できるが、予告あらすじによると、嵩を支えるため「のぶは鉄子に秘書を続けさせてほしいと頭を下げるが、鉄子から思いもよらない言葉を告げられる。それから７年の月日が流れ−」とある。どうやら鉄子とのぶの関係に変化が現れそうな予感だ。

果たして、そのまま秘書を続けるのか、クビを言い渡されるのか、はたまた違う展開が待っているのか…。気になるところだ。