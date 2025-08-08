「しあわせな結婚」（テレビ朝日系）の第4話が、7日に放送された。

本作は、妻が抱える“大きな秘密”を知った時、夫は彼女を愛し続けることができるのか？ 脚本・大石静、主演・阿部サダヲと松たか子による、夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。（＊以下、ネタバレあり）

妻のネルラ（松たか子）との口論の末、家を飛び出した幸太郎（阿部サダヲ）は独身時代に住んでいた自分のマンションへ。数日後、幸太郎は事務所に訪ねてきたネルラに少しの間別々に暮らそうと言う。

すると、2人の別居を見越したかのように、刑事の黒川（杉野遥亮）が幸太郎の前に現れる。15年前の事件について話すうち、幸太郎は黒川のネルラへの異常なまでの執着を目の当たりにする。そして黒川は「奥さんはうそつきですよ」と幸太郎に告げる。

そんな中、鈴木家の週に一度の食事会の日。来ないと思っていた幸太郎が現れ、喜ぶネルラ。しかしその時インターホンが鳴り、モニターに映ったのは…。

放送終了後、SNS上には、「刑事に15年も執着されていたら普通に怖い。でもやばいやつだと思わせないピュアさを感じさせるのが杉野マジック」「黒川には事件を解決したい思いとネルラへの恋心が混ざっているのかな」「黒川も単なる刑事じゃなさそうで登場人物の全員が怪しくなっていく展開にわくわくが止まらない」コメントが上がった。



また、「まだ4話だし、これで犯人が判明するとか、あり得ない気がするが…。まだこの先に新たな謎が生まれるのか」「前話で娘の幸せを心から願う父・寛（段田安則）の姿に涙させておいて、一転した容疑者にする脚本のうまさにうならされた」「不倫の話で寛の誠実な面を描いてからの犯人？…なかなか見事な緩急」などの声もあった。

そのほか、「『立ち入らないでって言われても立ち入っちゃう性分なんだよね』と言う幸太郎。独りが好きなくせに面倒見がいいというか、世話好きというか…。それを巧みに演じる阿部サダヲがいい」「小雪さんがこういう役なのもいいね」といったコメントもあった。